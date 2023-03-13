Selçuk Karakülçe kimdir? Selçuk Karakülçe kaç yaşında, nereli? Selçuk Karakülçe hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selçuk Karakülçe hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selçuk Karakülçe'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selçuk Karakülçe kimdir? Selçuk Karakülçe kaç yaşında, nereli? Selçuk Karakülçe hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selçuk Karakülçe hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selçuk Karakülçe'nin hayatını araştırıyor. Peki, Selçuk Karakülçe kimdir? Selçuk Karakülçe kaç yaşında, nereli? Selçuk Karakülçe hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
SELÇUK KARAKÜLÇE KİMDİR?
Selçuk Karakülçe, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP İzmir Belediye Başkan Adayıdır.