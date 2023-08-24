Masterchef'te senenin ilk dış oyunu Azerbaycan'da yapılacak. Bugün birbirinden değerli konuklar programda yer alacak. Bugünkü konuklardan birisi de Selçuk Karakılıç oldu. Peki, Selçuk Karakılıç kimdir? Masterchef konuğu Selçuk Karakılıç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün haftanın 3. dokunulmazlığı Azerbaycan'da oynandı. Programa konuk olan isimler ise merak edildi. Peki, Selçuk Karakılıç kimdir? Masterchef konuğu Selçuk Karakılıç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SELÇUK KARAKILIÇ KİMDİR?

Selçuk Karakılıç, Yunus Emre Enstitüsü Bakü Temsilciliği Başkanı'dır. Selçuk Karakılıç, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Masterchef'e konuk olan isimler arasında gelmektedir.

Yazar ve Bürokrat Selçuk Karakılıç 1982 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da ve yüksek öğrenimini ise Niğde'de tamamlamıştır. Birçok dergide şiirler, araştırma yazıları ve röportajlar yayınladı. Selçuk Karakılıç günümüzde Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliği başkanlığı yapmaktadır.