2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini Galatasaray'da noktalayan İnan, kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. Peki, Selçuk İnan hangi takımın teknik direktörü? İşte, detaylar…

2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından, Sarı-Kırmızılılar'da yardımcı antrenörlük görevi yürüten Selçuk İnan kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. Yapılan resmi açıklama ile yıldız ismingörevi açıklanırken Selçuk İnan hangi takımın teknik direktörü oldu, merak edildi.

SELÇUK İNAN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

Kasımpaşa kulübü yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ı resmen duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın (22 Kasım Salı) saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir." denildi.