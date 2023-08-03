Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu? Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve biyografisi!

9 Mart 1961 yılında dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu hakkında merak edilenler var. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selçuk Bayraktaroğlu kim olduğu gündemde yer alıyor. Arama motorlarında ise Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu? soruları aratılıyor. İşte Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve biyografisi!

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Gündemde yer alan Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu (9 Mart 1961) Türk asker. Mevcut TSK Genelkurmay II. Başkanı. Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.