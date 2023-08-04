Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gerçekleşen YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı sonrasında, 3 Ağustos Perşembe günü yapılan atamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yeni görevine atandı. Selçuk Bayraktaroğlu'nun askeri kariyeri ve özgeçmişi merak ediliyor. İşte Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, rütbesi ne? Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu yeni görevi ne, nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Vatandaşların gündemine ise Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, rütbesi ne? Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu yeni görevi ne, nereye atandı? Oturdu. İşte detaylar…

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, RÜTBESİ NE?

Selçuk Bayraktaroğlu, Mevcut TSK Genelkurmay II. Başkanıdır. 2023 YAŞ atamaları ile Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştur.

Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde doğup memleketi olan Artvin'de hayata gözlerini açtı. Askeri kariyerinde önemli adımlar atan Bayraktaroğlu, 2013 yılında tuğgenerallik rütbesine yükseldi. 2016 yılında korgeneralliğe terfi etti ve bu göreve atanarak önemli bir sorumluluk üstlendi. 10 Ocak 2020'de vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu ve Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olmasının ardından asaleten bu göreve atandı. Bayraktaroğlu'nun yetkinliği ve başarısı, 25 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararla Genelkurmay 2. Başkanı olarak atanmasıyla bir kez daha tescillendi.



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GENELKURMAY 2. BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAROĞLU YENI GÖREVİ NE, NEREYE ATANDI?

3 Ağustos Perşembe günü düzenlenen YAŞ toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni atamalar açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.