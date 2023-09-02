Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi? Sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir internet sitesine verdiği röportajda, "Politikaya girecek misiniz?" Sorusuna yanıt verdi ve böylece merak edilmekte olan birçok soru yanıt buldu. Peki, Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi? Selçuk Bayraktar seçimlere aday olacak mı?

SELÇUK BAYRAKTAR SİYASETE GİRECEK Mİ?

"Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyen Bayraktar, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Benim böyle bir hayalim yok ama mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz." yanıtını verdi.