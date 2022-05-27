Selçuk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selçuk Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

Selçuk Bayraktar kimdir gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Selçuk Bayraktar'ın doğum tarihi kaç, aslen nereli? Selçuk Bayraktar ile ilgili bilgiler haberimizde...

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar (d. 7 Ekim 1979, Sarıyer, İstanbul), Türk mühendistir. Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Selçuk Bayraktar doğum tarihi : 7 Ekim 1979

Selçuk Bayraktar kaç yaşında : 41 yaşında

Selçuk Bayraktar nereli : İstanbul doğumlu (Aslen Trabzon'lu)

Selçuk Bayraktar mesleği ne : Mühendis, Baykar Teknik Müdürü (CTO), T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

SELÇUK BAYRAKTAR'IN BİYOGRAFİSİ

1979 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu Köyündendir Özdemir-Canan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sarıyer İlköğretim Okulu'nda başladı. Burayı bitirdikten sonra Robert Koleji'ne yazıldı; 1997 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sürerken Pennsylvania Üniversitesi GRASP laboratuvarına yaptığı staj başvurusu kabul edildi. Staj yaparken kendisine burs verilmesi teklifi sonrası 2002-2004 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi'nde insansız uçaklar üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamladı. Bu süreç içerisinde Profesör George Pappas ve Profesör Eric Feron'un asistanı olarak çalıştı. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve havada koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitiminin ardından 2007 yılında Türkiye'ye döndü. Baykar Savunma'nın teknik müdürü oldu. Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uçuş kontrol, aviyonik sistem mimarisi, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, gömülü yazılım geliştirme ve elektronik donanım gibi bölümleriyle ilgilendi. Ekibiyle beraber; Türkiye-PKK çatışmasında, Suriye İç Savaşı'nda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda kullanılan Baykar Bayraktar TB2 insansız hava aracı sisteminin güdüm ve kontrol sisteminin tasarımını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı tasarladı. Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı" (TİHA) sisteminin tasarlanmasına geliştirilmesine öncülük etti.

Bunların yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı ve kurucularındandır. Vakfın kuruluş amaçları dahilinde teknolojiye hevesli olan belirli yaş grubundaki insanları vakıfla birlikte araştırma yapmaya teşvik etti. Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla uzay festivali olan TEKNOFEST'i düzenledi.

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsüne karşı, 22 Mart 2020'de, Bayraktar şahsi Twitter hesabından Türkiye'de solunum cihazı üretimine teknik destekte bulunacağını açıkladı. Arçelik, ASELSAN, Baykar Savunma ve BIOSYS'in birlikte yürüttüğü iki haftalık geliştirme sürecini ardından üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 tanesi 20 Nisan 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SELÇUK BAYRAKTAR EVLİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 2016 yılında evlenmiştir ve bir çocuk babasıdır. Aynı zamanda hususi pilot lisansına sahiptir. Haluk ve Ahmet adlarında kardeşleri vardır. Babası Özdemir Bayraktar 1990'lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyaset yapmıştır.

PATENTLERİ

Hava Araçları İçin Otomatik İniş-Kalkış Sistemi (Türk Patent Enstitüsü 2015/07928)

Değişen Çalışma Şartlarını Algılayabilen Elektromekanik Servo Motor Kontrollü Eyleyici Sistemi Ve Kontrol Metodu (Türk Patent Enstitüsü 2015/14111)

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

EKG Cihazı (Türk Patent Enstitüsü Ref: PT2015-00693)

Haberler.com - Gündem