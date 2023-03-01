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Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak ilan verilmesine ilişkin Baykar'dan açıklama

Genel Haberleri

Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak ilan verilmesine ilişkin Baykar'dan açıklama Baykar: " Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk...

Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak ilan verilmesine ilişkin Baykar'dan açıklama

Baykar: " Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir"

İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak yapılan ilanlara ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamada, ""yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" denildi.

Sosyal medya ve internet sitelerinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlara ilişkin Baykar yazılı bir açıklama yaptı. "Baykar'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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