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Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

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Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? CHP'nin İzmir-Urla Belediye Başkan adayı olan Selçuk Balkan hakkında merak edilenler. Selçuk Balkan'ın yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkındaki bilgiler haberimizde yer alıyor.

CHP İzmir Belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Urla Belediye Başkan adayı ise Selçuk Balkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

SELÇUK BALKAN KİMDİR?

  • Selçuk Balkan 1984 yılında Urla'da doğdu.
  • 2009 yılında İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Balkan, 2017 yılında İYTE Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans mezunudur.
  • 2010-2016 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Urla temsilciliği görevini gerçekleştirmiştir.
  • Urla'da kendi ofisinde serbest mimarlık yapmaktadır. Urla Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır.
  • Selçuk Balkan evli ve bir çocuk babasıdır.

Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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