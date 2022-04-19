Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı hayatı ve biyografisi! Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli?

ÇAYELİ, RİZE (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selçuk Balcı merak konusu oldu. İşte Selçuk Balcı hakkında merak edilen Selçuk Balcı kimdir, Selçuk Balcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Temmuz 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Çayeli,

Selçuk Balcı (d. 4 Temmuz 1988,[1] Çayeli, Rize), Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı.[1] 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.