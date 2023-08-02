Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Selami Yıldız oluyor ve vatandaşlar tarafından Selami Yıldız kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Selami Yıldız kimdir? Emniyet Genel Müdür yardımcısı Selami Yıldız kim? Selami Yıldız hayatı ve biyografisi!

Selami Yıldız kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Selami Yıldız kimdir? Ve Selami Yıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Selami Yıldız kimdir? Emniyet Genel Müdür yardımcısı Selami Yıldız kim? Selami Yıldız hayatı ve biyografisi!

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başladı. 1994 yılında 2. Bölge Şark Hizmeti için Kars Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. 1996-1997 yılları arasında Ardahan ilinde şark hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. 1998-2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. Yurt dışı görevi dönüşü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 2008 yılına kadar görev aldı. 16.09.2008 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

30.06.2011 tarihinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Sayın Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli şube, ilçe ve birimlerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti ve İstanbul Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Başmüfettişlik görevine getirildi. 19.01.2015 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 28.08.2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sayın Selami yıldız, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.