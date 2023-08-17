Denizlispor'un eski kulüp başkanlarından Selami Urhan kaç yaşında, nereli? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Selami Urhan kimdir? Selami Urhan kaç yaşında, nereli? Selami Urhan hayatı ve biyografisi!

Selami Urhan kimdir? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Denizlispor'un eski kulüp başkanlarından Selami Urhan kaç yaşında, nereli? Merak ediliyor ve bu nedenle hayatına dair detaylar sorgulatılıyor. Peki, Selami Urhan kimdir? Selami Urhan kaç yaşında, nereli? Selami Urhan hayatı ve biyografisi!

SELAMİ URHAN KİMDİR?

Selami Urhan Denizlispor'un 1999-2000'li yıllarda kulüp başkanlığını yapan kişidir. Selami Urhan, Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde kalp kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Haberi alan ailesi ve sevenleri derin üzüntüye boğuldu.

SELAMİ URHAN ÖLDÜ MÜ?

Denizlispor'un eski kulüp başkanlarından Selami Urhan, Kuşadası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.