Türk müziğinin başarılı isimlerinden Selami Şahin'in kardeşi hayatını kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak haberi duyurdu. Acı haberin duyurulmasının ardından ise Selami Şahin'in kardeşi öldü mü, neden? Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin kimdir, hasta mıydı? soruları aratıldı.

Sevilen ve başarılı ses sanatçısı olan Selami Şahin'in erkek kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm sevenlerini üzerken İbrahim Şahin'in neden öldüğü merak edildi. Arama motorlarında Selami Şahin'in kardeşi öldü mü, neden? Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin kimdir, hasta mıydı? soruları aratıldı.

SELAMİ ŞAHİN'İN KARDEŞİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in erkek kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" dedi. Kardeşiyle çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Şahin'in paylaşımına Emel Sayın, Zeynep Mansur ve Nükhet Duru başta olmak üzere birçok kişiden başsağlığı yorumları geldi.