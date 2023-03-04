Selami Kuran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Selami Kuran'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selami Kuran geliyor. Peki, Selami Kuran kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi, hangi kanalda, hangi üniversite mezunu, profesör mü? Selami Kuran'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Habertürk TV'ye konuk olan Prof. Dr. Selami Kuran'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Selami Kuran kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
SELAMİ KURAN KİMDİR?
Prof. Dr. Selami Kuran hukukçu ve akademisyendir. Prof. Dr. Selami Kuran, Uluslararası hukuk, Deniz hukuku ve Avrupa Birliği hukuku alanlarında uzman bir akademisyendir. Selami Kuran Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur. Selami Kuran, Esra Erol'un program danışmanı Av. Hülya Kuran'ın eşi ve Av. Ahmet Kuran'ın ise babasıdır. Prof. Dr. Selami Kuran'ın Ahmet Fatuk Kuran ve Zeynep Kuran isminde 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Prof. Dr. Selami Kuran'ın Twitter'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır.
EĞİTİM BİLGİLERİ
- 1987 - 1990 Doktora / Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
- 1986 - 1987 Yüksek Lisans / Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
- 1981 - 1985 Lisans / Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
AKADEMİK UNVANLAR
- Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre
- 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr. / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
- 2001 - 2007 Doç.Dr. / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
- 1992 - 2001 Öğretim Görevlisi / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
YÖNETİMSEL GÖREVLER
- 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
- 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı / Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
- 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü