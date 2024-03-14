Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli?
Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Kepsut Belediye Başkan adayı olan Selamettin Çakır hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Selamettin Çakır'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SELAMETTİN ÇAKIR KİMDİR?
Selamettin Çakır, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.