Selam Öğüt kimdir? Selam Öğüt kaç yaşında, nereli? Selam Öğüt hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selam Öğüt izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selam Öğüt kaç yaşında, nereli? Selam Öğüt hayatı ve biyografisi! Selam Öğüt kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Selam Öğüt hakkında araştırmalar yapılıyor. Selam Öğüt kimdir? Selam Öğüt kaç yaşında, nereli? Selam Öğüt hayatı ve biyografisi!
SELAM ÖĞÜT KİMDİR?
984 Mekke doğumlu olan Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı.
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.