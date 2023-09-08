Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Selahattin Yılmaz kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir? Selahattin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Selahattin Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Selahattin Yılmaz kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Selahattin Yılmaz mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Selahattin Yılmaz kimdir? Selahattin Yılmaz mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir? Selahattin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Selahattin Yılmaz hayatı ve biyografisi!

SELAHATTİN YILMAZ KİMDİR?

Selahattin Yılmaz 1977 Hatay'da dünyaya gelmiş Türk konsolostur. 1977 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini İbni Sina Anadolu Lisesi ve İkem Koleji'nde tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında önlisans eğitimleri almıştır. 1938 yılına yakın Fransız sömürgesi altında kalan Hatay'ın İskenderun Liman Reisliği görevi ile bölgedeki tüm ticari süreçleri yöneten Şeyh Ali'nin torunudur. 90 ülkeye ihracatı olan Şampiyon Filtre A.Ş. 'nin 2020 itibari ile yönetim kurulu üyesi ve ortağıdır. Türkiye'de büyük elçiliği olmayan Liberya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanları George Weah ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı olarak temsil yetkisi ve mazbatasını hak etmiştir. Türkiye'de tek başına temsil yetkisi ile Fahri Baş Konsolosudur.

1998 yılında Şampiyon Filtre şirketinde çalışmaya başlamış ve 22 yıllık görev süresince 4 ülkeye ihracat yapan Şampiyon Filtre'nin ürünlerini 90 ülkeye ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Türkiye pazarında ise son 2 yıldır pazar lideri konumuna ulaştırmıştır. 57 milyar doların üzerindeki yıllık cirosu ile bünyesinde LG Electronics, Chevron, Intercontinental otelleri ve Watson gibi yatırımları bulunduran Fortune Global 500 ilistesinde olan GSC ile iş ortaklıkları sağlamıştır. Otomotiv ve birçok sektörde olduğu gibi B4B'yi Avrupa ve Türkiye'de ilk devreye alan kişidir. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda Best of City Awards 2019 ödül töreninde uluslararası platformda Sosyal, Kültürel ve Ekonomiye Katkı ödülü almıştır. IGEME kayıtlarında ise geçmiş yıllarda en çok ihracat yapan ?rmalar arasında ödül almıştır.