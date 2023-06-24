Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selahattin Yılmaz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selahattin Yılmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir? Selahattin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Selahattin Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selahattin Yılmaz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selahattin Yılmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki, Selahattin Yılmaz kimdir? Selahattin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Selahattin Yılmaz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN YILMAZ KİMDİR?

Selahattin Yılmaz (d. 1977, Hatay, Türkiye) Türk konsolos. 1977 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini İbni Sina Anadolu Lisesi ve İkem Koleji'nde tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında önlisans eğitimleri almıştır. 1938 yılına yakın Fransız sömürgesi altında kalan Hatay'ın İskenderun Liman Reisliği görevi ile bölgedeki tüm ticari süreçleri yöneten Şeyh Ali'nin torunudur. 90 ülkeye ihracatı olan Şampiyon Filtre A.Ş. 'nin 2020 itibari ile yönetim kurulu üyesi ve ortağıdır. Türkiye'de büyük elçiliği olmayan Liberya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanları George Weah ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı olarak temsil yetkisi ve mazbatasını hak etmiştir. Türkiye'de tek başına temsil yetkisi ile Fahri Baş Konsolosudur.

1998 yılında Şampiyon Filtre şirketinde çalışmaya başlamış ve 22 yıllık görev süresince 4 ülkeye ihracat yapan Şampiyon Filtre'nin ürünlerini 90 ülkeye ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Türkiye pazarında ise son 2 yıldır pazar lideri konumuna ulaştırmıştır. 57 milyar doların üzerindeki yıllık cirosu ile bünyesinde LG Electronics, Chevron, Intercontinental otelleri ve Watson gibi yatırımları bulunduran Fortune Global 500 ilistesinde olan GSC ile iş ortaklıkları sağlamıştır. Otomotiv ve birçok sektörde olduğu gibi B4B'yi Avrupa ve Türkiye'de ilk devreye alan kişidir. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda Best of City Awards 2019 ödül töreninde uluslararası platformda Sosyal, Kültürel ve Ekonomiye Katkı ödülü almıştır. IGEME kayıtlarında ise geçmiş yıllarda en çok ihracat yapan ?rmalar arasında ödül almıştır.