Oyuncu Selahattin Paşalı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Selahattin Paşalı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Selahattin Paşalı oynadığı film ve diziler neler? Selahattin Paşalı biyografisi!

Selahattin Paşalı Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı dizileriyle adından söz ettirmektedir. Şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisi Ömer adlı yapımda rol alacakSelahattin Paşalıkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı kaç yaşında, nereli? Selahattin Paşalı oynadığı film ve diziler neler? Selahattin Paşalı biyografisi!Detaylar haberimizdedir…

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990'da İzmir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitirdi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Aynı yıl Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. 2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı. Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı.