Selahattin Paşalı kimdir? Selahattin Paşalı kaç yaşında, mesleği ne?

'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Selahattin Paşalı kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı kimdir?

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1990

32 yaşında

Bodrum

Boy: 1,85 m

Paşalı, 2 Şubat 1990'da Muğla, Bodrum'da doğdu. Henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. Ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynadı. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti. Yine 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.