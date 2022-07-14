Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında, nereli? Hangi takımlı? Selahattin Kınalı biyografisi nedir?

TV programlarında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında? Hangi takımlı?

SELAHATTİN KINALI KİMDİR?

15 Mayıs 1978 doğumlu Kınalı 43 yaşındadır. Kınalı futbol kariyerine Of spor ile başlangıç yaptı. Kınalı'nın kariyeri 2009 sezonunda Denizli spor ile sona erdi. Kınalı 254 resmi maça çıktı ve toplamda 63 gol attı.

Selahattin Kınalı 15 Mayıs 1978 yılında Trabzon'da doğmuştur. Türk futbolcu olan Selahattin Kınalı aslen Trabzon'ludur ve Trabzon'da doğmuştur.

Futbol kariyerine Of spor takımı ile başlamıştır. Ardından Gümüşhane Doğan spor, Trabzon spor, Antalya spor, Akçaabat Sebat spor, Karşıyaka ve Denizli spor takımlarında forma giymiştir. En son 2009 sezonunda Denizli spor forması ile futbol kariyerini noktalamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 254 karşılaşmada forma giymiş ve toplam 63 gol atmıştır. Trabzon spor takımında 1997 – 2000 sezonlarında forma giymiş ve 66 maçta 12 gol atmıştır. O dönemde Ünal Karaman, Şota, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve Ogün Temizkanoğlu gibi isimlerle birlikte forma giymiştir.

Ayrıca, Türkiye 21 yaş altı Milli futbol takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katılmıştır. Final karşılaşmasında, İtalya Olimpik Milli futbol takımına yenilerek Akdeniz Oyunları'nda, 2.lik elde edilen kadroda forma giymiştir.

Yorumculuk kariyeri

Kınalı A Spor'da yorumculuk, Takvim gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.

Başarıları

Akdeniz Oyunları İkinciliği

1997 -Türkiye Olimpik

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