Yıllar önce elektrik akımına kapılan Selahattin Genli, yaptığı çalışmalar ile birlikte gündemde yer alana isimler arasında bulunuyor. Kapıldığı elektrik akımını nedeniyle uzuvlarını kaybeden Genli, birçok çalışma yapıyor. Peki, Selahattin Genli kimdir? Selahattin Genli kaç yaşında, nereli? Selahattin Genli hayatı ve biyografisi!

Selahattin Genli kimdir? Sorusu, Evinin çatısında kurduğu atölye içerisinde ahşap çalışmalar yapan Selahattin Genli, 1986'da maket ev yapmaya başladığını söylüyor. Yaptığı çalışmalar birçok kişi tarafından seviliyor ve hayranlıkla araştırılıyor. Selahattin Genli kimdir? Sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Selahattin Genli kimdir? Selahattin Genli kaç yaşında, nereli? Selahattin Genli hayatı ve biyografisi!

SELAHATTİN GENLİ KİMDİR?

1974 yılında 13 yaşındayken 2 elini ve bir bacağını kaybetmesin rağmen hayata tutunan Selahattin Genli, Ahşap maket evler yapıyor ve ahşap üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Yaptırdığı özel aparatlar sayesinde maket evler yapmakta olan Genli, eserlerini birçok farklı sergide insanlara sergilemekte. Genli Kocaeli'nde yaşamakta ve 55 yaşındadır.