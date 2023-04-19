Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

Gündem Haberleri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Özgür Demirtaş'la akraba olduğu haberleri nedeniyle birçok vatandaş tarafından Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Sorusu merak edildi. Peki, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a efsane yanıt: Niye böyle olduk amca oğlu?Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a efsane yanıt: Niye böyle olduk amca oğlu?
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım sözSelahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sen bunları yap ben hapiste kalacağım söz
Demirtaş: Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra üstüne yapışacakDemirtaş: Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra üstüne yapışacak

Özgür Demirtaş'ın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş ile HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın akraba oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Peki, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE ÖZGÜR DEMİRTAŞ KARDEŞ Mİ?

Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Soy isim benzerliğinden dolayı yapılan şakalar, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Sorusunu gündeme taşımıştır.

Selahattin Demirtaş, ekonomist Özgür Demirtaş'la akraba olduğu haberleri hakkında esprili bir paylaşım yaptı. Özgür Demirtaş'ın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

Gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş cephesinden ise esprili bir paylaşım geldi. Özgür Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" notunu düştü.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Selahattin Demirtaş Özgür Demirtaş Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title