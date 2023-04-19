Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Özgür Demirtaş'la akraba olduğu haberleri nedeniyle birçok vatandaş tarafından Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Sorusu merak edildi. Peki, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

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Özgür Demirtaş'ın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş ile HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın akraba oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Peki, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Selahattin Demirtaş ile Özgür Demirtaş akraba mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE ÖZGÜR DEMİRTAŞ KARDEŞ Mİ?

Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. Soy isim benzerliğinden dolayı yapılan şakalar, Selahattin Demirtaş ve Özgür Demirtaş kardeş mi? Sorusunu gündeme taşımıştır.

Selahattin Demirtaş, ekonomist Özgür Demirtaş'la akraba olduğu haberleri hakkında esprili bir paylaşım yaptı. Özgür Demirtaş'ın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

Gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş cephesinden ise esprili bir paylaşım geldi. Özgür Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" notunu düştü.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;