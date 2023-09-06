Halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında paylaştığı gönderiler ile zaman zaman gündeme geliyor ve Selahattin Demirtaş tahliye edildi mi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye edildi mi? 2023 Selahattin Demirtaş ne zaman, hangi tarihte tahliye edilecek?

Selahattin Demirtaş tahliye edildi mi? Sorusu araştırılıyor. Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye edildi mi? 2023 Selahattin Demirtaş ne zaman, hangi tarihte tahliye edilecek?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Demirtaş şunları söyledi: "Merhabalar. Şu seçim ortamında belki çok da önemli değil ama büyük bir yalanı, iftirayı, ahlaksızlığı, adaletsizliği bilmeyen kalmasın diye dört mahkeme kararı paylaşacağım. Öncelikle, benim kimseden tahliye talebim olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da benimle ilgili, sadece hakkımdaki mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi. Erdoğan ise mahkeme kararlarını da yasayı da Anayasa'yı da tanımadığını ilan etti. Şimdi çok net, şu dört örneğe bakalım.

"AYNI SUÇLAMALARLA İKİNCİ DEFA TUTUKLANDIM"

Hakkımdaki ilk tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire tarafından 2018'de verildi. Erdoğan 'AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz' dedi, karar uygulanmadı. Hakkımdaki ikinci tahliye kararı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019'da verildi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı ve aynı suçlamalarla ikinci defa tutuklandım.

"DÖRDÜNCÜ TAHLİYE KARARI AİHM TARAFINDAN VERİLDİ"

Hakkımdaki üçüncü karar, Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Mahkeme, uzun tutukluluğum nedeniyle 'ihlal' kararı verdi. Erdoğan kararı tanımadı, karar uygulanmadı. Hakkımdaki dördüncü tahliye kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire tarafından 2021'de verildi. Erdoğan yine kararı tanımadı, 'Bunları bırakamayız' dedi ve bu karar da uygulanmadı."