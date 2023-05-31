Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş yaptığı paylaşımda Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı mı?

Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Sorusu gündeme gelen açıklamalar ile birlikte araştılıyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Selahattin Demirtaş siyaseti bırakıyor mu? Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SİYASETİ BIRAKIYOR MU?

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: 'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.' Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.