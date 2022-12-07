4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş neden saçını kazıttı merak ediliyor. Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttı gündeme geliyor. Peki, Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttı?

Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttı merak ediliyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttığı araştırılıyor. Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttı sorusu gündeme geliyor. Selahattin Demirtaş saçını neden kazıttı? Detaylar haberimizdedir…

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SAÇINI NEDEN KAZITTI?

4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtmıştı. Son hali merak edilen Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından yeni fotoğraf paylaştı.

İran'da kadınların, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da destek vermişti. Cezaevinde saçlarını kazıtan Demirtaş'ın o görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Son hali merak edilen Demirtaş, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Hücre arkadaşı eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı'ya kumpasla verilen ceza Yargıtay'da bozuldu. Ne yazık ki henüz tahliye kararı verilmedi" ifadelerine yer verdi.