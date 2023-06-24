Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selahattin Demirtaş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selahattin Demirtaş'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında, nereli? Selahattin Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Demirtaş'ın basın danışmanı: Bana kalırsa aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama fikrimi sormadı henüz

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selahattin Demirtaş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selahattin Demirtaş'ın hayatını araştırıyor. Peki, Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında, nereli? Selahattin Demirtaş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş (d. 10 Nisan 1973, Palu), Zaza kökenli Türk avukat, siyasetçi ve yazardır. 22 Haziran 2014'te seçildiği Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştür. 4 Kasım 2016'dan beri tutukludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İHD (İnsan Hakları Derneği) Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının kurucuları arasındadır.

2007'de DTP'de grup başkanvekilliği yaptıktan sonra DTP'nin kapatılması sürecinde yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisine geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde genel başkan seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisine katılması sürecinde 2014 yılında yapılan 2. Olağanüstü Kongre'de Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Hakkâri ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclise girdi.

4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştır.