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Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı?

Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı? Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ADAY MI?

Selahattin Demirtaş YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Selahattin Demirtaş Gündem Haberler

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