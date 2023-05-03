Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Selahattin Demirtaş aday mı? 2023 Selahattin Demirtaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...