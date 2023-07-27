Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Selahattin Baki, Wilfried Zaha transferi ile ilgili olarak ilginç açıklamalarda bulundu. Peki, Selahattin Baki ne dedi? Selahattin Baki transfer iddiaları ne?

Zaha transferini bir de ondan dinleyin! Selahattin Baki, Galatasaray'ı yerden yere vurdu

Fenerbahçe cephesinden Galatasaray'a yönelik açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak Selahattin Baki açıklamaları gündem oldu. Peki, Selahattin Baki ne dedi? Selahattin Baki transfer iddiaları ne?

SELAHATTİN BAKİ NE DEDİ?

Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

"Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon Euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik."

"Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti. Biz bazıları gibi resmi yazışmaları deşifre etmeyiz."

"Transfer çalımı görmek isteyen sadece bizim dönemimizdeki Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve son olarak Szymanski transferlerine baksın. Florya'da yatan bir aslan vardı hatırlarsanız. İrfan Can bizi istiyor diyordu o dönemki hocaları. Bir gecede gittik aldık."

"Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır, geliriz." dedi.

Selahattin Baki ne dedi? Selahattin Baki transfer iddiaları ne?