Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Selahaddin Menteş hakkında Selahaddin Menteş kimdir? AYM üyesi Selahaddin Menteş kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş kimdir?

Selahaddin Menteş kimdir? AYM üyesi Selahaddin Menteş kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Selahaddin Menteş kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Selahaddin Menteş hakkında Selahaddin Menteş kimdir? AYM üyesi Selahaddin Menteş kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş kimdir? Detaylar...

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

3/10/1970 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla Elazığ'ın Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamlamıştır.

1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. 1995 yılı Eylül ayında Elazığ adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlamıştır. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atanmıştır. Buldan'daki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yapmıştır. Bu görevleri sırasında kadastro mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi, asliye ceza mahkemelerinde çalışmıştır.

2006 yılında Diyarbakır'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle yetkili ağır ceza mahkemesinde üye hâkim olarak görev yapmıştır. 2010 yılında başladığı Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürütmüştür. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanmıştır. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atanmıştır. 2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanlığı yapmıştır.

18/10/2017-1/7/2018 tarihleri arasında müsteşar olarak görev yapmıştır. 21/7/2018 tarihinde Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Selahaddin Menteş, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6/7/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 8/7/2019 tarihinde göreve başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.