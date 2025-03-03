Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm full HD tek parça izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Rakif'in elden kaçması, Nureddin'i oldukça öfkelendirmiştir. Sultan karşısında zor durumda kalan Selahaddin, Rakif'in Amalrik'in düğününde öleceğine söz verir. Börü, hatasını telafi etmeye uğraşırken Sayra'yla hiç beklenmedik bir durumun içinde kalır. Vezir Sarayı Şemse'ye atılan iftirayla kaynarken, Sultan Nureddin'e ait donanmanın da Rakif eliyle yakılması, Selahaddin için işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Prenses Maria'yla evliliği ve Rakif'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalrik, Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçe'nin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William, Balian'la birlikte yeni bir hamle yapar. O büyük gün gelip çattığında, kazanan kimolacaktır? Mısır Veziri, haince planlar kurarak Haçlılarla iş birliği yapan Rakif'in sonunu getirebilecek midir? Selahaddin bu uğurda beylerini çok tehlikeli bir göreve gönderir. Acaba Selahaddin, Sultan'a zafer haberini verebilecek midir?

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

TRT1 platformlarından diziyi izleyebilirsiniz.