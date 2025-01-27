Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 42. bölüm full HD tek parça izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Birinci sezon sonunda Emir Selahaddin, kimliği belirsiz kişilerce kuyuya atılmış, onun kayıplara karışması yüzünden Sultan Nureddin Zengi, Kudüs Kuşatması'nı kaldırmak zorunda kalmıştı. Yeni sezon itibariyle Selahaddin, kuyudan İbelinli küskün şövalye Balian tarafından çıkarılır. İkili birbirlerini tanıyıp güvendikleri bir yola çıkarlar. Fakat yolda köle taciri tarafından kaçırılıp Mısır'a meydan dövüşlerine götürülürler. Diğer yandan Mısır, Kudüs'ün yeni kralı Amalrik ile Nureddin Zengi arasında gerginlik sebebidir. Darbeyle yönetime el koyan Vezir Dırgam Haçlıları desteğe çağırmış, bunu öğrenen Nureddin, Emir Şirkuh'un başında olduğu ordusunu Kahire'ye göndermiştir. Amaçları devrik vezir Şaver'i tahtına geri oturtmaktır. Tertip kurulur. Selahaddin'in dövüş meydanında başlattığı köle isyanı, Nil Nehri'ni aşıp şehre giren Şirkuh kuvvetleri ile birleşir. Vezir Dırgam devrilir. Yerine Vezir Şaver getirilir. Fakat Şaver kısa sürede Zengilerin Mısır'daki varlığından rahatsız olur. Kurduğu gizli planı işleterek Zengi ordusunu Kahire'den çıkarır.

Haçlılarla ile Zengiler tekrar Mısır için çekişmeye başlarlar. Sonunda galip gelen taraf Zengiler olur. Vezir Şaver ihanetinin bedelini canıyla öder. Emir Şirkuh tahta oturur. Fakat onun ani ölümü bütün dengeleri sarsar. Selahaddin Eyyubi Fatimi Halifesi'nin onayıyla yeni Mısır Veziri olur. İcraatlarını Nureddin Zengi'nin emri altında yürütür. Fakat Halep'te ortaya çıkan fitne baba oğul arasına soğukluk sokar. Nureddin Zengi'nin yıllar sonra doğan oğlu Melik Salih'in atabeyi Gümüştekin ve onun etrafında kümelenen şer odağı, Selahaddin'i kendilerine rakip ve düşman beller. Onların çıkardıkları fitnelerle baş eden Selahaddin, Nureddin Zengi ile arasını her zaman iyi tutmaya çalışır. Fakat Sultan'ın ölümü gittikçe büyüyen çekişmeyi ayan eder.

Selahaddin Eyyubi Kahire'de Eyyubi Devleti'nin temellerini atmış, Şam'dan bağımsız bir sultan olarak tarih sahnesine çıkmıştır artık. Kudüs'ün fethine yürüyebilmesi için Şam'ı ve Halep'i topraklarına katması kaçınılmazdır. Fakat bunu kan dökmeden, suhuletle yapmak ister. Uzun mücadeleler sonucunda Melik İsmail etrafında toplanan güçleri bertaraf eder. Bu hamleyle beraber Kudüs'ü kuşatabilmek için elde olması gereken dört büyük şehir; Şam, Musul, Halep ve Kahire Selahaddin Eyyubi'nin hükmü altına girer. Sonraki süreçte Selahaddin, stratejik önemi haiz Haçlı kalelerini fethe soyunur. Adımlarını yüzünü Kudüs'e döndüğünde arkada sorun bırakmayacak şekilde atar.

Sultan Selahaddin, kutsal hedefi uğrunda gece gündüz çalışırken Kudüs tarafında Kral Amalrik ölmüş, tahta Luzinyanlı Guy oturmuştur. Her geçen gün etrafındaki çemberin daraldığını gören Kral Guy, selefinin politikasının aksine savaş yanlısıdır. Müslümanlarla kozunu paylaşıp Kudüs üzerindeki tehditi yok etmek ister. Bu tercih büyük savaş için hazırlığını tamamlayan Selahaddin'in istediği bir durumdur. İki ordu Hıttin'de karşı karşıya gelir. Savaş Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanır. Geriye ordusu kırılmış Kudüs'ün surlarını kuşatıp şehri teslim almak kalmıştır. Kudüs'ün savunmasının başında Selahaddin'in emirlik döneminden beri hukukunun olduğu Kont Balian vardır. Kuşatmaya direnemeyeceğini bilen Balian, şehri mukavemet göstermeden teslim etmeyi kabul eder. Selahaddin Eyyubi ömürlük hayaline kavuşarak bir asra yakın süren işgali sona erdirir. Dost düşman herkesin takdirini kazanarak Kudüs'ün tartışmasız fatihi olur.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

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