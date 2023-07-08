Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, kiralara yüzde 25 artış sınırının kademeli olarak artırılmasını istediklerini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin bir yıl daha uzatılacağını açıklamıştı. ATEM Başkanı Hakan Akçam, yüzde 25 artış sınırına ilişkin İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. Akçam, yüzde 25 artış sınırının ev sahipleri açısında olumsuz sonuçlar oluşturacağını söyledi.

Sektör temsilcileri kiralara yüzde 25 artış sınırının kademeli olarak artırılmasını istiyor

ANKARA - Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, kiralara yüzde 25 artış sınırının kademeli olarak artırılmasını istediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin bir yıl daha uzatılacağını açıklamıştı. ATEM Başkanı Hakan Akçam, kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırına ilişkin İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. Akçam, yüzde 25 artış sınırının ev sahipleri açısında olumsuz sonuçlar oluşturacağını söyledi.

Ev sahipleri kiraları yüksek başlatabilir

ATEM Başkanı Hakan Akçam, açıklanan oranın ev sahipleri açısından geride kaldığını belirterek, "Vatandaş şu an için 10 bin liralık evini bir yıl sonra 12 bin 500 liraya çıkacağını düşünerek ilk başlarda yüksek fiyatla çıkış yapıyor. Burada vatandaşın kiranın enflasyonun altında olduğu için kiralık evini ya boş tutuyor ya da yüksek rakamlarla çıkış yapıyor. Bu mana da sorun yaşanacağını düşünüyoruz" dedi.

"İkisinin ortasında eşit, adaletli bir şekilde olması her iki tarafı da mutlu eder"

Başkan Akçam, kira artış sınırının yüzde 25 olarak kalmaması gerektiğini ve kademeli olarak artırılmasına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kademeli artışında eklenmesini bekliyoruz. İlgili yerlere başvuruları yaptık, önerileri verdik. Yüzde 25'in değerlendirdiğinde mal sahibi tarafından uygun görünmüyor, kiracılar tarafından uygun görülüyor. İkisinin ortasında eşit, adaletli bir şekilde olması her iki tarafı da mutlu eder. İlerleyen zamanlarda da bir kaos oluşmasını engeller. Bu anlamda hükümetimiz yüzde 25 hakkında açıklamalar yapıp kademeli veya uygulamada daha farklı yöntemlerle ilerlenebilir diye Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz."

Haziran 2022'den bu yana devam eden konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek yürürlüğe girecek. Yüzde 25 zam sınırı, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında uygulanacak.