Seksenler yayından kaldırıldı mı, Seksenler neden yok? İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesini konu edinen Seksenler yayından kaldırıldı mı? TRT 1 yayın akışı Seksenler yok mu? Seksenler dizisi saat kaçta başlıyor? TRT 1 Seksenler bitti mi? Seksenler neden yok? Tam bir dönem dizisi olan Seksenler, hem nostaljik hem enerjik hem de çok komik biz yapım. Diziyi TRT 1 ekranlarından göremeyenler Seksenler yayından kaldırıldı mı? sorusuna yanıt aradı. İşte detaylar...

SEKSENLER YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Seksenler dizisi, final kararı almadı. Ancak yayın akışında da yer almıyor.

SEKSENLER NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında şu an, Ramazan ayına özel program yer almakta. Bu nedenle Seksenler dizisinin yayın akışından çıkarıldığı belirtiliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:15 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

SEKSENLER HAKKINDA

Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisidir.[2] Dizi 6. sezonunda 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 228. bölümü ile final yaparak sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinde ekrana gelen 229. bölümden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı.[3] 2 sezon günlük olarak yayınlanan dizi 9. sezonunda yaz aylarında haftalık olarak yayımlandı. 10. sezonunda ise tekrar günlük olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

SEKSENLER'DE KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ

Dizi 6 sezon boyunca hep haftada 1 kez yayınlanmıştır. 2019 yılında başlayan 7. sezondan itibaren ise konsept değişikliğine giderek haftada bir kez değil, hafta içi her gün yayımlanmıştır. 2 sezon Saat 17.15'te bir önceki bölümün özeti, 18.00'de ise yeni bölüm yayımlanmıştır. Süresi ortalama 1,5 ila 2 saat olan dizi ortalama 50-60-90 dakikaya inmiştir. Dizi 8. sezonda da hafta içi her gün yayımlandı. 9. sezonda 2021'in yaz sezonuna özel dizi tekrar haftalık olarak 20.00'da yayınlanmaya başlamış, süresi tekrar 120 dakika civarına çıkmıştır. Ekim ayında başlayan 10. sezondan itibaren hafta içi her gün 16.30'da yayınlanmaya devam etmektedir.

DİZİ İÇİ DEĞİŞİKLİKLER

2. sezondaki değişiklikler

Berber, manav, kahvehane, balıkçı, kasap, bakkal, terzi ve karakol gibi yeni dekorlar gösterilmiştir.

Pastacı Sami'nin evi gösterilmiştir.

Dizinin 27. bölümünde 12 Eylül Darbesi gerçekleşmiştir.

Ahmet, Niyazi, Nevzat ve Alper'in girdiği hücreler gösterilmiştir.

Şahin 37. bölümde askere gitmiştir.

Şahin'in gittiği kışla gösterilmiştir.

Ahmet ile Gülden'in gittiği Beyoğlu'ndaki pastane gösterilmiştir.

Terzi Yani kapanmıştır.

Mahalleye PTT açılmıştır.

Halk Eğitim Merkezi'nin içindeki odalar ve karakolun arka sokağı gösterilmiştir.

Pastacı Sami sezon finali olan 59. bölümde askere gitmiştir.

3. sezondaki değişiklikler

Gülden'in evi gösterilmeye başlanmıştır.

Yeniden gelecek gösterilmeye başlanmış ve 2013 yılı gösterilmeye başlanmıştır.

2013 yılındaki "Cafe Cafe" adlı kafe gösterilmeye başlanmıştır.

Yeni karakter olarak Gülden'in annesi ile babası gösterilmeye başlanmıştır.

Manav Mustafa yerel seçimlerde belediye başkanı olmuştur.

Fehmi muhtar olup muhtarlık gösterilmeye başlanmıştır.

4. sezondaki değişiklikler

Berber Recep kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Ahmet ve Gülden'in evleri gösterilmeye başlanmıştır.

Başkomiser Rıza'nın eşi Emel, kayınçosu Fiko ve kızı Yasemin gösterilmiştir.

Niyazi mahalleye geri dönmüştür.

Dizinin 145. Bölümde 1960 yılına gidilmiştir. Fehmi, Rukiye, Pastacı Sami ve Fato Ana'nın genç hali ve 1960 Darbesi gösterilmiştir.

Sezon finali olan 160. bölümde Çağatay askere gitmiştir.

5. sezondaki değişiklikler

Başkomiser Rıza'nın evi gösterilmeye başlanmıştır.

Beyoğlu platosu kurulmuş ve Beyoğlu'ndaki sinema, pasaj, pastane gibi mekânlar gösterilmeye başlanmıştır.

Poliklinik ve orada çalışan doktorlar ve hemşireler gösterilmeye başlanmıştır.

Kahveci Mesut ve Yıldız'ın 2. çocukları dünyaya gelmiştir.

Mahalleye kötü adamlar tarafından "Öz Kanarya Sevenler Derneği" adında kumarhane açılmıştır.

Karakola kadın komiser Semra gelmiştir.

Ergun'un çalıştığı sigorta şirketi gösterilmiştir.

Çağatay'ın askerlik yaptığı kışla gösterilmiştir.

Noter gösterilmeye başlanmıştır.

Gülden ve Ahmet'in kız çocukları Aslı dünyaya gelmiştir.

Ergun ile Nazlı evlenmiştir.

6. sezondaki değişiklikler

194. bölümde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatmak için 2016 yılına gidilmiş; Fehmi, Rukiye, Ahmet, Pastacı Sami ve Bekçi Bekir'in gelecekteki hâli tekrar görünmüştür.

Bakkal Mehmet karakterini canlandıran Ayberk Atilla ölmüştür.

TRT 2 yayına girmiştir.

Mahalleye yatırımcı dükkânı açılmıştır.

Nurten ile Seyfi evlenmiştir.

206. bölümde Pastacı Sami'nin rüyasında Şahin ve Basri ile geleceğe 2017 yılına gidilmiştir ve gerçek dünyada çekimler yapılmıştır.

Şahin ile Elvan 228. bölümde evlenmiştir.

Butik Ali ile Dilek 228. bölümde evlenmiştir.

Dizi sezon sonunda 228. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

7. sezondaki değişiklikler

Dizi hafta içi her gün yayımlandı.

Dizinin 274. bölümünde Gülden ve Ahmet'in erkek çocukları Fehmi bebek dünyaya gelmiştir.

Mahallede yeni bir pasaj açılmıştır. Pasajın içinde Ahmet ve Butik'in de dükkânı vardır.

Diziye Nurten'in evi eklendi. Pastacı Sami, Elvan ile Şahin'in evinin yeni hâli eklendi, mahalleye yorgancı ve kebapçı açıldı.

Diziye 303. bölümde İmdat Hoca rolünde Yılmaz Vural konuk oldu.

TRT GAP yayına girmiştir.

Pastacı Sami ile Sibel 326. bölümde evlenmiştir.

Seyfi mahalle muhtarlığı seçimini kazanarak mahallenin yeni muhtarı olmuştur.

8. sezondaki değişiklikler

Dizi günlük olarak yayımlandı.

Nazlı ile Niyazi 392. bölümde evlenmiştir.

Mahalledeki pasajın içine Yıldız'ın deterjan dükkânı açılmıştır ve dükkân gösterilmeye başlanmıştır.

Fehmi'nin gittiği doktorun odası gösterilmiştir.

Nazlı ve Niyazi İzmir'e taşınmıştır.

Fehmi, Seyfi ile İzmir'e bir araba yolculuğu yapar.

Fehmi'nin kardeşi Melahat, kocası Hulusi ve kızları Suna, Özdemir ailesinin evinde kalmaya başlamıştır. Daha sonra kendi evlerine taşındılar.

TRT 3 yayına girmiştir.

TRT 4 yayına girmiştir.

Star TV gibi özel kanallar yayına girmeye başlamıştır.

Rıza Amir'in kızı Yasemin tekrar görünmüştür.

Dizinin 466. bölümünde Şahin ile Elvan'ın erkek çocukları Barış dünyaya gelmiştir.

Dizinin 472. bölümünde Pastacı Sami ile Sibel'in kız çocukları Duygu dünyaya gelmiştir.

Dizinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin ölmüştür.

9. sezondaki değişiklikler

Dizi tekrar haftalık olarak yayımlandı.

Rasim Öztekin'in ölümü üzerine Fehmi karakteri Ayvalık'taki yazlığa yerleşmiştir.

Çağatay Belçika'dan karısı Amelie ile mahalleye geri dönmüştür.

Dizide 90'lar dönemini anlatılmaya başlandı.

Mahalleye okul eklendi ve okulun içindeki sınıf, öğretmenler odası, müdürün odası ve kantin gösterilmeye başlandı.

Mahalledeki eski polis karakolu, "Çınaraltı Oyun Salonu" olmuştur.

Dizide tekrar gelecek gösterilmeye başlandı ve 2020'li yıllar gözüktü.

Ahmet ve Gülden'in 2021'deki evi eklendi.

Rıza Amir'in evi ve yeni karakol eklendi.

19 Ağustos 2021 tarihinde dizinin 500. bölümü yayınlanmıştır.

10. sezondaki değişiklikler

Dizi tekrar günlük olarak yayımlanmaya başladı.

Nevzat'ın Bursa'daki savcılık ofisi gözükmüştür.

Muhtar Seyfi muhtarlık görevinden istifa etmiştir.

Mahallede yapılan ara seçimler ile Pastacı Sami mahallenin yeni muhtarı olmuştur.

Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay ölmüştür ve dizide 529. Bölümde Nurten'in yanına gitmiştir.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan konuk oyuncu olarak 550. Bölüme konuk olmuştur. Dizide bir gurmeye hayat vermiştir.

Yılbaşı için gidilen gazino gösterilmiştir.

Butik Ali ile Alper'in yeni kırtasiye dükkanı gösterilmeye başlandı.

18 Şubat 2022 tarihinde dizinin 600. bölümü yayımlandı.

Haberler.com - Gündem