Seksenler Sami kimdir? Berat Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Berat Yenilmez dizileri ve filmleri - Haberler

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Seksenler Sami kimdir? Berat Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Berat Yenilmez dizileri ve filmleri

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Seksenler Sami kimdir? Berat Yenilmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Berat Yenilmez dizileri ve filmleri

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Seksenler, merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncularıyla ve konusuyla dikkat çekn dizide bir dönem çıkan ve geri dönen karakter olan Sami hakkında Seksenler Sami 'Berat Yenilmez' kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Komiser Sami kimdir? Berat Yenilmez kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler Sami kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının nostaljik dizilerinden Seksenler'in oyuncularından pastane sahibi Sami usta kimdir, gerçek adı nedir? Berat Yenilmez kimdir?

SEKSENLER SAMİ KİMDİR?

Seksenler dizisinde Sami karakterini Berat Yenilmez canlandırmaktadır. Berat Yenilmez 5 Ekim 1970 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur.

Rol Aldığı Oyunlar

  • Rosa Lüksemburg
  • Kuyruklu Yıldız Altında
  • Suç ve Ceza
  • Hasır Şapka
  • Hürrem Sultan

Dizileri

  • Ev Yapımı (2020) - (Kendisi)
  • Seksenler (2019-) - Sami
  • Erkenci Kuş (2018-2019) - Nihat Aydın
  • Sevda'nın Bahçesi (2017)
  • Seksenler (2012-2017) - Sami
  • Avrupa Yakası
  • Çılgın Kanal
  • Kurtlar Vadisi Terör - Komutan
  • Ramazan Güzeldir
  • Hayat Kavgam
  • Gurbet Kadını
  • Sırlar Dünyası
  • Biz Size Aşık Olduk
  • Ruhsar
  • Böyle mi Olacaktı
  • Ak Saçlı Delikanlılar

Filmleri

  • Kurbanlık (Sinema filmi)
  • Yanılgılar (Kısa film)
  • Gönül Yarası (Sinema filmi)
  • Bana Masal Anlatma (Sinema filmi)
  • Kara Bela (Sinema filmi)
  • Kırk Yalan (Sinema filmi)

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