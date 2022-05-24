Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok, nerede? Seksenler Ceyhun Fersoy diziye veda mı ediyor? - Haberler

Seksenler dizisinde Şahin karakterini oynayan Ceyhun Fersoy diziden mi ayrılıyor, neden yok soruları gündeme geliyor. Herkes tarafından sevilerek izlenen Seksenler dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Seksenler Şahin diziden mi ayrıldı, nerede ve neden yok izleyenler tarafından merak ediliyor. Seksenler Ceyhun Fersoy diziye veda mı ediyor? Detaylar haberimizdedir…

SEKSENLER ŞAHİN DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Şahin karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy diziden mi ayrılıyor sorusu gündeme geliyor. Seksenler dizisi resmi bir açıklama da henüz bulunamamıştır. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Şu an Seksenler dizisinde oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa Kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

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