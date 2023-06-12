Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? soruları gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar'ın yaşam mücadele verdiği ortaya çıktı. Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? merak ediliyor. Peki, Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir?

Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? merak ediliyor. "Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol aldı. Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? araştırılıyor. Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ŞEKİP TAŞPINAR NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar'ın yaşam mücadele verdiği ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınırken eşi de sevenlerinden dua istedi.

ŞEKİP TAŞPINAR HASTALIĞI NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanınmıştır. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir.