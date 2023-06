Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? merak ediliyor. "Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol aldı. Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? araştırılıyor. Şekip Taşpınar neden yoğun bakıma kaldırıldı, hastalığı nedir? Şekip Taşpınar kimdir? Detaylar haberimizdedir…

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar'ın yaşam mücadele verdiği ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınırken eşi de sevenlerinden dua istedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.