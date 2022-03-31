Şekere zam mı geldi? Şekere ne kadar zam geldi, şeker fiyatı ne kadar oldu?

Şekere zam mı geldi, şeker üreticileri ve tüketiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ en son şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yapmıştı. Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sıkıntısı yaşanıyor. Ayçiçek yağına yapılan zamların ardından vatandaşlar şekere de zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Şekere zam geldi mi? Şekere zam gelecek mi? İşte detaylar...

ŞEKERE ZAM MI GELDİ?

Şekere yüzde 31 zam geldi. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti.

PERAKENDE TARAFINDA ARTIŞ YÜZDE 22

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkşeker'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

50 KİLOGRAMLIK ŞEKER ÇUVALI 550 TL

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."

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