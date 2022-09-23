Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, üreticilerin merakla beklediği şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Şekere zam gelecek mi? Şekere zam var mı?

Şekere zam gelecek mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, üreticilerin merakla beklediği şeker pancarı alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Şekere zam gelecek mi? Şekere zam var mı? İşte detaylar...

ŞEKERE ZAM GELECEK Mİ?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

YÜZDE 245 ARTIŞ

Alım fiyatlarında yüzde 245 artışa gidildiğini belirten Kirişçi, "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz" dedi.

"50 TL KOTA TAMAMLAMA PRİMİ VERECEĞİZ"

Kotaların tamamlayan üreticilere ilişkin de bir haber veren Bakan Kirişçi, "Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.