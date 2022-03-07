Şekere zam gelecek mi, şeker üreticileri ve tüketiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ en son şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yapmıştı. Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sokontoso yaşanıyor. Ayçiçek yağına yapılan zamların ardından vatandaşlar şekere de zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Şekere zam geldi mi? Şekere zam gelecek mi? İşte detaylar...

ŞEKERE ZAM GELDİ Mİ?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 16 Kasım 2021'de şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yapmıştı. Böylece kristal şekerin KDV dahil fiyatı 5,3055 lira olarak belirlenirken, 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

TÜRKŞEKER'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 lira olarak belirlendi.

ÇUVAL FİYATI 265 LİRAYA ÇIKTI

Böylece, yüzde 25 zammın ardından kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

ŞEKERE ZAM GELECEK Mİ?

Şeker fiyatlarına güncel bir zam haberi şu anda bulunmamaktadır.

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