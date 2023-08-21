Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Şeker fiyatı ne kadar ve şekere zam geldi mi, ne kadar oldu merak ediliyor. Gıda fiyatlarının artmasıyla birlikte, şeker fiyatlarına da zam geldi. Peki, Şekere zam geldi mi, ne kadar oldu? Şeker fiyatı ne kadar?

Şekere zam geldi mi, ne kadar oldu ve şeker fiyatı ne kadar merak ediliyor. Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatına zam yaptı. Şekere zam geldi mi, ne kadar oldu? Şeker fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

ŞEKERE ZAM GELDİ Mİ?

Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatını 25 TL'ye çıkardı. Türkşeker, 1 Eylül itibariyle de fiyatı 27 TL'ye yükseltecek. Böylece son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış olacak.

ŞEKER FİYATI NE KADAR?

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

SON 4 AYDA YÜZDE 46 ZAM

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış olacak.Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.