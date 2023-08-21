Son dönemlerde artan döviz kurlarının etkisiyle birçok ürüne zam gelirken, şeker fiyatları da bu zamlardan nasibini aldı. Şeker fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar, zam oranını ve yeni fiyatları araştırıyor. Peki, Şekere ne kadar zam geldi? 2023 Şeker fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Şeker fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayın ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, yeni bir zam daha yaptı. Şeker fiyatı ne kadar kaç TL merak konusu oldu. Peki, Şekere ne kadar zam geldi? 2023 Şeker fiyatı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ŞEKERE NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

SON 4 AYDA YÜZDE 46 ZAM

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış olacak.Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.