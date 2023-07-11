Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içerisinde barındıran ve doğa turizmi ile ön planda olan Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu, sel afeti sonrası zarar görürken, köy yolunun 30 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Şeker Kanyonu sel afetinde zarar gördü

Sel köy yolunun 30 metrelik kısmını çökertti

KARABÜK - Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içerisinde barındıran ve doğa turizmi ile ön planda olan Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu, sel afeti sonrası zarar görürken, köy yolunun 30 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içerisinde yer alan Şeker Kanyonu, sel afetiyle yeniden zarar gördü. Geçen yıl Haziran ayındaki sel afeti sonrası çalışmaların büyük oranda tamamlandığı bölgedeki tahribat suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı ilçede etkili olan sağanak sonrası İncebacaklar köy yolunun 30 metresinde çökme meydana geldi. Sel sularının şiddetinin yüksek olduğu alanda 15 metre yüksekliğinde çökmeler oluştu.

Köy sakinlerinden Adnan Kalaycı, geçen yılda sel felaketini yaşadıklarını belirterek, "Ama bu yıla nazaran geçen yıl daha az hasar almıştı köy yollarımız. Bu yıl suyun şiddeti de biraz fazla oldu maalesef. Şuanda Şeker Kanyonu'nun girişinde, mesire alanında, kanyonun içinde belli bir kesimde ve onun üst tarafında geçen yıldan kalma yine hasarlı bölgemiz var" dedi.

Sel afetiyle birlikte köy içerisindeki köprülerin zarar gördüğünü aktaran Kalaycı, "Yine mahallenin çıkışına doğru köy yollarının kenarlardan hasar göstererek bayağı bir büyük zarar verdi, daralmalar meydana geldi. Şuanda buradan İncebacaklar Mahallesi'ne maalesef ulaşımı yok ve yollarımız kapalı. Alternatif yolumuz var ama şu anda o da bakımsız diyelim. Yalnız mesafe olarak da merkeze biraz fazla uzak kalıyor. Burası 7 kilometre merkeze. Diğer yolumuz yaklaşık ikiye katlıyor" ifadelerine yer verdi.

Şeker Kanyonu işletmecisi Ercan Aslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Burayı tabii pandemi döneminde aldık. Pandemi döneminden önce de biz buraya yaklaşık bir 15 yıl önce geliyorduk. Bölge Türkiye turizmi açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Özellikle Yeni Ormanları ve içindeki florası ile faunası. Buraya daha önce geldiğimiz için buranın ne kadar güçlü bir dokuya sahip olduğunu biliyorduk ve burayı ilk aldığımızda bölgenin doğa sporları merkezine dönüşmesini istedik. Yani nehir kanosu, kanyon geçişi, su yürüyüşleri, doğa yürüyüşleri, bitki ve hayvanları tanımayla ilgili özelliklere sahip bir yer burası" dedi.

Pandeminin ardından bölgede çalışmaların tamamlanmasının ziyaretçileri ağırlamaya başlayacakları vakitte geçen yıl Haziran ayında meydana gelen sel sonrası alanın büyük zarar gördüğünü hatırlatan Aslan, "Şeker Kanyonu İşletmesinin olduğu bölge tamamen baştan sona yıkıldı. Asma köprüsü göçtü. Kamp alanı, mescit, tuvaletlerin olduğu yerleri komple su alıp götürdü. Buranın doğasına çok inandığımız için biz inatla tekrar devam ettik. Tekrar toparlanmaya çalıştık. Özellikle valiliğimizin, Özel İdaremizin ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen kurumların desteğiyle bu bölge bir nebze toparlandı. En son geçen hafta artık en son kamp alanımızda hayata geçiyor olacaktı. Son birkaç günlük iş kalmıştı ama yine bu pazar günü pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece tekrar gelen sular tahkimat yapılan bölgeyi de aşarak yine aşağıdaki kamp alanının olduğu bölgeyi komple alıp götürdü. Bu defa sadece kamp alanı değil bizim restoran kısmının olduğu bölgede de yukarıdan gelen sular delikler açarak restoran kısmına geçerek mutfak bölümünü ve alt katı oldukça bastılar" diye konuştu.

Aslan, "Dediğimiz gibi yani evet çok üzgünüz yani tam bir böyle motive olup bir noktaya gelip tekrar böyle heyecanla bölgede doğa etkinlikleri, doğa şenlikleri, fotoğraf safarisi gibi birçok etkinlik yapalım diye düşünürken tekrar yaşıyoruz ama bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü doğasına buranın dokusuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.