Şeker Hastalığı (Diyabet) nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Dünyadaki en sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alan şeker hastalığı bir başka adıyla diyabet vücudun vücuttaki kan şekerini ayarlamada yaşadığı bir rahatsızlıktır. Yüz binlerce insan şeker rahatsızlığı çekerken bu hastalığa önlem alınmaması uzuv kaybı ve ölüm gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir çok kişi internette "Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?" gibi soruların cevaplarını aramaktadır.

Son dönemde günümüzün en sık rastlanan rahatsızlıklarından olan şeker hastalığı hakkında bir çok kişi yanlış ve eksik bilgi nedeniyle problemler yaşamakta. 2035 yılında 600 milyonu aşkın şeker hastası olması öngörülürken şeker hastalığı hakkındaki bilgi eksikliği bu durumu korkutucu hale getirmektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde körlük, uzuv kaybı ve ölüm gibi çok ciddi problemlere yol açan şeker hastalığı, ülkemizde de en sık görülen hastalıklardandır. Günlük yaşantınızda dikkat edeceğiniz ufak değişiklikler ile şeker hastalığından korunmanız mümkündür. Peki şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Bu soruların cevabının haberimizde sizler için derledik.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Hipokrat döneminden beri var olan diyabet diğer adıyla şeker hastalığı yunanca "Diabetes Mellitus" yani şekerli idrar anlamına gelir."Glukoz" adı verilen basit şekerler başta beyin olmak üzere bir çok organımızın en önemli besin kaynaklarındandır. Organların olduğu gibi hücrelerde glukoza ihtiyaç duyar. Pankreasın salgıladığı insülin hormonu glukozun hücrelerin içerisine girmesini sağlamaktadır. İki tür olarak bilinen şeker hastalığının birinci türünde pankreas gerekli insülin hormonunu üretemez veya çok az üretir. İkinci türünde ise pankreas insülin hormonu üretilir ama hücreler bu hormona direnç gösterir, bu durumda üretilen hormon kullanılmaz.

ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığının kesin sonuçları ancak kan ve idrar testleri ile anlaşılabilmektedir. Belirtilerden bazılarına sahipseniz kesin bir sonuç için sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz. Bazı diyabet hastalarında çok nadir de olsa hiçbir bulgu gözlemlenmez ve gizli ilerleyebilir. Bu gibi durumlarda hasta komaya varacak kadar kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Diyabet erken evrede anlaşılması ve tadavi edilmesi durumunda hastalar normal hayatlarına devam edebilir.

ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Çok sık idrar yapmak

Yaraların geç iyileşmesi

Bulanık görme

Çok yemek yeme

Kilo kaybetme

Gece uykusunda aşırı terleme

Çabuk yorulma

Aşırı su tüketme

Ciltte kuruluk

Açlığa tahammülsüzlük

Ağızda aseton kokusu

Enfeksiyon eğilimi

Stres

Depresyon

Kadınlarda adet problemleri

ŞEKER HASTALIĞININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığı yani diyabet Tip 1 ve Tip 2 diyabet olmak üzere iki türe sahiptir.

Tip 1 Diyabet

Genellikle genç yaşlarda gözlemlenen Tip 1 diyabette pankreas insülin üretmez veya üretimi çok düşüktür. Bu nedenle kandaki şeker oranı yükselir ve kontrol altında tutulması için günlük enjeksiyonlar ile vücuda insülin verilir.

Tip 2 Diyabet

Genellikle orta yaş ve üzerinde görülen Tip 2 diyabette ise vücut insülin üretir ancak üretilen bu insüline hücreler direnç gösterdiği için kullanılmaz. Bu nedenle kan şekeri aşırı derecede yükselir ve tedavi uygulanmaz ise kalp, damarlar başta olmak üzere bazı organlara zarar vermeye ve körlük gibi kötü sorunlarla sebep olabilir. Şeker hastalığının en çok görülen şekli Tip 2'dir.

KİMLER DİYABET RİSKİ TAŞIR?

Şişman kişiler

Ailesinde şeker hastalığı olanlar

Stres altındaki kişiler

Bazı hormon hastalığı olanlar

4 kg üzerinde doğum yapan kadınlar

Yeterli fiziksel aktivite yapmayanlar

GİZLİ ŞEKER NEDİR?

Türkiye'de her üç kişiden birinde görülen gizli şeker diğer adıyla pre-diyabet, kan şekerinin normalden yüksek olması ama hasta sayılacak değerlerde olmamasına denir. Hastaya değerleri normal olmadığı halde Tip 2 teşhisi konulamaz ancak gizli şeker terimi kullanılır. Yüksek risk grubu olarak sayılmasıyla birlikte gizli şeker, diyabetin habercisidir. Önlem alınmaz ise 10 yıl sonra Tip 2 diyabet teşhisi konmasına sebep olmaktadır.