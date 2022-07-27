Son yıllarda artış gösteren şeker hastalığı vücutta nasıl ortaya çıkıyor ve şeker hastalığı belirtileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Halsizlik ve yorgunluk hissi oluşturan şeker hastalığı belirtileri nelerdir ve şeker hastalığı olup olmadığını nasıl anlarız sorusu araştırılıyor. Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı olup olmadığını nasıl anlarız? Detaylar haberimizdedir…

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığı nedir, şeker hastalığı vücudun insülin direncinin az yada hiç olmamasıdır. Özellikle son yıllarda artış eğiliminde olan hastalık ölümcül sonuçlarda doğurabiliyor. Emilimin sağlanması için küçük parçalar ayrılan besin maddeleri glukoz denilen en küçük parçaya ayrılmaktadır. Sağlıklı bireylerde 70-100 mg olan glukoz değeri şeker yada diyabet olan hastalarda bu seviye artmaktadır.Tıp2 diyeti en çok görülen diyet arasındadır. Tıp 2 diyabetinin tedavi edilmemesi başta göz ayak olmak üzere pek çok organın kaybedilmesine neden olmaktadır. Şeker hastası bireylerde aldığı besinlerdeki glukozkana karışmaz ve böylece kan şekeri yükselir. İstatiksel olarak her 12 iki kişiden birinde diyabet görülmektedir. Türkiye de ise yaklaşık olarak 7.2 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu hasta belirti vermedenhastalığı geçirdiği için verilen rakamlardan dahaçok kişinin şeker hastası olduğu tahmin edilmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı,

Bulanık görme,

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi,

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi,

Ciltte kuruluk ve kaşıntı,

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

Şeker hastası olan kişilerde çıkış belirtileri hemen belli olmaz. Genetik olan şeker hastalığı olan kişilerde ciddi kilo artması, yaşam tarzı ve kronik rahatsızlıkların olduğu zaman vücutta bulunan kan şekerini sağlayan insülinin bozulması başlar. Bu sebepten dolayı sağlıklı insanda kan şekeri normal değerde kalır, bahsedilen durumlarda ise bu değer normal aralığına dönmez. Bu durum insülin direncidir.

İnsülin direnci gelişme göstermeye başladığı zaman vücut insülin üretmeye başlar. Bu süreç içinde vücut belli bir seviyede kan şekerini düzenli tutar. Alışkanlıklar devam ettiği zaman ise yeterli insülin meydana getiremez. Kan tekrar yükselir ve halk arasında yaygın adıyla gizli şeker olarak bilinen bu süreç, prediyabet olarak adlandırılır. Yükseldiği durumlarda ise şeker hastalığı söz konusu olur.

ŞEKER HASTASI NASIL BESLENMELİ?

Şeker hastalığı ve beslenme birbirleriyle doğrudan ilgili olduğu için beslenme ve diyet şeker hastaları için hayati bir önem taşımaktadır. Besin zincirindeki temel besin maddelerini yeteri ve dengeli tüketmek oldukça önemlidir. Bununla beraber rafine ürünlerinin tüketimi diyabet hastaları için risk oluşturmaktadır. Karbonhidrat tüketimi de oldukça önemlidir .Bu grupta beyaz ekmek yerine tam tahıl tüketmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Bunun yanında sebze ağırlıklı beslenme de oldukça önem arz etmektedir. Kuru baklagillerden fasülye ,nohut ,mercimek şeker hastalarının tüketmesi gereken önemli besinler arasında yer almaktadır. Protein tüketimi de bu süreçte kan şekerinin dengelenmesi açısından önemlidir. Protein tüketiminde yağlı etler yerine balık,yağsız tavuk göğsü tercih edilmelidir. Yağlardan ise iyi yağlar dediğimiz badem, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketimi sağlıklı bir tercih olacaktır. Tüm bunların yanında şeker hastalarının işlenmiş gıda ,pirinç, meyve suyu, mısır, mısır gevreği, kızarmış patates ,tatlılar ,gazlı içecekler, makarna, beyaz ekmek, yağlı kırmızı et, şeker hastalarının kaçınması gereken gıdalar arasında yer almaktadır.

ŞEKER HASTALARINA NE İYİ GELİR?

Şeker hastalarının dikkat etmesi gereken birkaç adım yaşam kalitesini artıracak ve hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirgeyecektir.

Lifli gıdalar tüketmek ;Ispanak Brokoli, karnabahar gibi sebzeler tüketmek.

Hafif egzersizler yapmak

Besinleri yavaş yavaş tüketmek

Az tuz tüketmek

Trans yağlardan uzak durmak

Aç kalmamak ;sağlıklı ara öğünler tüketmek çok acıkmayı önleyecektir. Tüm bunlar hastalığı tamamen yok etmese bile kan şekerini dengeleyerek daha sağlıklı bir yaşam oluşturacaktır.

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda tip 1 diyabet, çocuğunuzun vücudunun artık önemli bir hormon olan insülinin üretilmediği durumdur. Çocuğunuzun hayatta kalabilmesi için insüline ihtiyacı vardır. Çocuklarda tip 1 diyabet, eskiden juvenil diyabet veya insüline bağımlı diyabet olarak da bilinirdi.

Çocuklarda tip 1 diyabetin tedavisi yoktur, ancak olumlu yöne doğru yönetilebilir. Kan şekeri izleme ve insülin iletimindeki gelişmeler, tip 1 diyabetli çocuklar için kan şekeri yönetimini ve yaşam kalitesini iyileştirmiştir.

TİP 1 DİYABET BELİRTİLERİ

Tip 1 diyabetli kişilerdeayrıca mide bulantısı, kusma veya mide ağrıları olabilir. Tip 1 diyabet semptomları sadece birkaç hafta veya ay içinde gelişebilir ve şiddetli olabilir. Tip 1 diyabet genellikle bir çocuk, genç veya genç yetişkin olduğunuzda başlar, ancak her yaşta da karşılaşılabilir bir durumdur.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ

Tip 2 diyabet semptomlarının gelişmesi genellikle birkaç yıl alır. Bazı insanlar hiçbir belirti fark etmezler. Tip 2 diyabet, genellikle yetişkin olduğunuzda başlar, ancak giderek daha fazla çocuk ve genç onu geliştirir. Semptomları tespit etmek zor olduğundan, tip 2 diyabet için risk faktörlerini bilmek önemlidir. Bunlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuzu ziyaret ettiğinizden emin olun.