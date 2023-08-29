Şeker hastalığı ameliyatı sonrası sizi neler bekliyor? Prof. Dr. Alper Çelik anlattı

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da bilinen diyabet, çözümsüz değil. Diyabet ameliyatlarındaki başarı oranı yüzde 90'a yakın. Peki şeker hastalarını ameliyat sonrası nasıl bir hayat bekliyor? Yanıtı, diyabet cerrahisi ve bariatrik cerrahi alanlarında uzman olan Prof. Dr. Alper Çelik verdi.

Özel Etiler Hastanesi bünyesinde, diyabet cerrahisi ve bariatrik cerrahi alanlarında hizmet sunan Prof. Dr. Alper Çelik, "Diyabet, pankreasın insülin üretimi seviyesinin yetersiz kalması veya bu insülinin vücutta doğru kullanılamaması sonucu oluşan bir hastalıktır. Tedavide hastalarımıza ilk olarak yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmelerini öneririz. Hafif ya da orta şiddetteki hastalıkların, şeker ve şeker gibi kana karışan yiyeceklerin beslenme düzeninden tamamen çıkarılıp spora başlanması ile tedavi edilebilir. İkinci adım ilaç tedavisidir. İleri düzeydeki şeker hastalığında; Tip2 diyabette ise cerrahi operasyon şarttır. Bu noktada diyabetin tedavi edilmezse birçok farklı metabolik hastalığa da yol açabileceğini belirtmeliyim" dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 90'A YAKIN

Gelişen teknikler sayesinde günümüzde diyabet ameliyatlarındaki başarı oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alper Çelik, "Yüksek teknolojik tıbbi teknikler ile yapılan ameliyatta başarı orana neredeyse yüzde 90'a yakındır. Ancak sürecin başarılı olması, hastanın ameliyat sonrası durumuna da bağlıdır. Diyabetin yeniden nüksetmemesi için hastaların cerrahi operasyon sonrası doktorun öneri ve talimatlarına harfiyen uymaları gerekir" diye konuştu. Ameliyatın açlık hissini sınırlandırdığını belirten Prof. Çelik, "Operasyonda açlık hissi baskılanan hastanın sonraki süreçte iştahı azalır. Bir süre halsizlik ve bitkinlik hissi oluşabilir. Ancak bunlar geçicidir. Bu yan etkiler, yaklaşık 2 aylık bir süreçte geçecek, hasta kendini zamanla çok daha enerjik hissetmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İLK 2 AY SIVI AĞIRLIKLI BESLENME ŞART

Prof. Dr. Alper Çelik, ameliyat sonrası doktorun hastaya bir diyet listesi vereceğini ve bu listeye harfiyen uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi: "Şeker hastalığı ameliyatı, çok kapsamlı bir metabolik cerrahi operasyonudur. Kişinin metabolizması bu operasyonda köklü bir değişiklik geçirir. Dolayısıyla ameliyattan sonraki süreçte beslenme konusu hayati önem taşır. Hastanın yeni fizyolojisine alışması için bir süre doktor kontrolünde beslenmesi gerekir. Özellikle ilk 2 ay sıvı ağırlıklı beslenilmesi gerekir. Hasta bu süreçte bol miktarda sıvı tüketmelidir. İlk aylarda tüketilen su miktarı her gün mutlaka not alınarak takip altında tutulmalıdır. Su tüketimi yine doktor kontrolünde zamanla artırılmalıdır."

AMELİYATTAN 3 AY SONRA YEME ALIŞKANLIKLARI DÜZENE GİRER

Ameliyattan sonraki ilk aylarda reçete edilen ilaç, vitamin ve minerallerin de düzenli şekilde alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Alper Çelik, "Zaman içinde ilaç, vitamin ve minerallerin alımı doktor tarafından azaltılacaktır. Operasyondan 3 ay sonra açlık hissinden yeme alışkanlıklarına pek çok konu düzene girer. 6 ayın sonunda hasta normal beslenme düzenine geçebilir. Yine de yılda bir veya iki kez doktor kontrolü gerekir. 1 yıldan sonra hastalar, artık vitamin ya da mineral haplarına ihtiyaç duymazlar. Hastaların yüzde 90'ı aşkın bir kısmının da şeker ilacı veya insülin iğnesi kullanmasına gerek kalmaz" dedi. Prof. Çelik, önemli bir uyarıda daha bulundu: "Şeker hastalığı ameliyatı, diyabetin tüm bulgularını ve yol açtığı sorunları ortadan kaldırır. Ancak bu kişinin tekrar hastalığa yakalanmayacağı anlamına gelmez. Hasta eğer dikkat etmesi gereken kurallara uymazsa, ameliyata rağmen diyabet geri dönebilir."