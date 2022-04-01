Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi? soruları geliyor. Peki, Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji kliniğinden Uzman Doktor Besime Halis, diyabet hastalarının oruç tutup tutamayacaklarını değerlendirdi. İşte detaylar...

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Uzman Doktor Besime Halis düşük risk gurubundaki şeker hastalarının oruç tutmasında sakınca olmadığını belirterek," "Kronik böbrek yetmezliği olanların kalp yetmezliği olan hastalarımızın kalp damar hastalığı olan hastalarımızın felç geçiren hastalarımızın da oruç tutmasını önermiyoruz" dedi.

Uzm. Dr. Besime Halis; "Bizim için buradaki konu diyabetli hangi hasta oruç tutar, hangi hasta oruç tutamaz. Biz bunları kendi içinde risk olarak değerlendiriyoruz. Çok yüksek riskli gruptaki hastalar oruç tutamaz. Onun dışında gebelerin oruç tutmasını diyabetik gebelerin oruç tutmasını önermiyoruz. Tip bir diyabeti olan çocukların oruç tutmasını önermiyoruz, diyalize girenlerin oruç tutmasını önermiyoruz, akut hastalığı olanların oruç tutmasını önermiyoruz, demansı olan hastaların oruç tutmasını önermiyoruz. Bunlar çok yüksek risk grubunda. Bir de yüksek risk grubunda olan hastalarımız var. Onların da oruç tutmasını önermiyoruz dedi.

Yaşlı hastalar çok daha dikkatli olmalıdırlar

70 yaşın üzerindeki hastaların oruç tutmasını önermediklerinin altını çizen Endokrinoloji uzmanı Doktor Besime Halis, Sözlerine şöyle devam etti: "Kronik böbrek yetmezliği olanların, kalp yetmezliği olan hastalarımızın, kalp damar hastalığı olan hastalarımızın, felç geçiren hastalarımızın da oruç tutmasını önermiyoruz" diye konuştu

"Düşük risk grubundaki şeker hastalarının oruç tutmasında bir sakınca yoktur"

Peki kimler oruç tutabilir düşük risk grubunda olanlar bunlar Metformin kullananlar. Metformin uzun yıllardır kullanılan bir ilaçtır, güvenliği belirlenmiştir, hipoglisemi yapmaz. Pioglitazon kullananlar tutabilir. Hem bizim ülkemizde hem de dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar oruç konusunda hassaslar ve oruç tutmak istiyorlar. Hekim olarak görevimiz onların bu isteklerine saygı gösterip onlara yardımcı olup destek olmak. insülin kullanıp ya da Sülfonilüre dediğimiz insülin salgısını artıran ilaç kullananlar oruç tutmak isterse ne yapacağız. Özellikle bazal insülin dediğimiz günde tek doz insülin kullanan hastalarımızın bir miktar insülinlerinin azaltılmasını öneriyoruz. Karışım insülin dediğimiz insülin kullanan hastalarımızın da iftarda tam doz almalarını insülinlerini ama sahurda insülinlerini yarım doza düşürülmesini öneriyoruz ya da çoklu insülin tedavisi alan hastalarımız var. Yani hastalarımız bazen şunu kaçırabilirler tekrar vurgulamak istiyorum; yemek yemeden yenilmeyecekse kısa etkili insülinlerin yapılmaması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki bizim hastalarımıza oruç tutacak hastalarımıza şunu da söylememiz lazım, hipoglisemi yani kan şeker düşüklüğü 70'in altında ve kan şeker yüksekliği üç yüzün üzerindeki değerler bizim için riskli değerler. Hastayı hipoglisemi ve hiperglisemi semptomlarını öğretmeliyiz. Hastalarımız yakın şeker takibi yapmalılar. İşte hipoglisemi semptomları neler hastanın bilmesi lazım. Açlık hissi, baş ağrısı, ellerde titreme, dudaklarda dilde uyuşma, karıncalanma, kalpte çarpıntı hissi, bunları yaşadığı anda şekerini hemen ölçmesini istiyoruz. Eğer 70' ve altındaysa hastanın orucunu bozması gerekiyor ya da üç yüzün üzerindeyse İşte ne olur; hastada halsizlik olur, ağız kuruması olur, sık idrara çıkar, bunları yaşarsa kan şekerini ölçmesini ve orucunu bozmasını öneriyoruz. Bunun dışında da daha sık daha yakın kan şekerlerini takip etmesini hastalarınızdan öneriyoruz. Özellikle iftar ve sahur kısımlarında bol sıvı almalarını da talep ediyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan biri iftarda hurma yiyebilir miyiz ? Hastalardan çok gelen bir soru. Çünkü iftarda hurma yemek peygamberimizin bir sünneti ve hastalarımız da bunu yapmak istiyorlar, elbette yiyebilirler. 2-3 taneye kadar hurma yenilebilir hurma iyi glisemik indeksi düşük bir gıdadır. 2-3 taneye kadar yenilmesinde bir sakınca yoktur. Teravih kılabilir miyiz diye hastalar soru soruyorlar. Elbette ki teravih namazını da kılabilirler. Zaten biz Ramazan'da da aktif bir yaşam özellikle sahur ve iftar kısmında aktif bir yaşam hareketli bir yaşam öneriyoruz. Kılabilirler ancak yine sıvı alımını teşvik ediyoruz. Hastalarımızın oturup kalkarken hipotansiyon yaşamıyorlarsa, başları dönmüyorsa, genel durumları iyiyse teravih namazını da kılabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Sahur vaktinin son saatlerinde sahur yapılmalıdır

Sahur konusunda tavsiyelerde bulunan Halis sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahurda özellikle sahurun son saatleri içerisinde yemek yemelerini öneriyoruz. Her zamanki gibi kahvaltı tarzında diyetlerine uyarak yemek yiyebilirler. Bol sıvı almalarına öneriyoruz. Özellikle sıcak iklimlerde yaşayan hastalarımız için bizim en büyük önerimiz sıvı almaları. Yeterli sıvı miktarı alıp her zamanki yedikleri miktarda kahvaltı şeklinde özellikle protein ağırlıklı beslenirlerse karbonhidrat tarzı yiyeceklerden uzak tutarlarsa bu tarz yiyecekler onları gün boyu da tok tutacaktır."

ŞEKER HASTALARININ UYGULADIKLARI İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

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