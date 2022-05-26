Şeker GYO halka arz ne zaman? Şeker GYO halka arz eşit mi, oransal mı? Şeker GYO halka arz hangi bankalarda var? SEGYO halka arz! - Haberler

SEGYO halka arz yorumları merak ediliyor. Şeker GYO halka arz için yakında talep toplama süreci başlayacak. Yatırımcılar Şeker GYO halka arz eşit mi, oransal mı araştırılırken ayrıca Şeker GYO halka arz hangi banka merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Şeker Gayrimenkul halka arz eşit mi, oransal mı? Yakında halka arz edilecek olan Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz bilgileri, SEGYO hisse ve detaylar haberimizde...

SEGYO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Yakında halka arz toplama süreci başlayacak olan Şeker GYO'nun halka Arz Fiyatı/Aralığı 1,10 TL'dir. Şeker GYO halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.

ŞEKER GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 610.166.462

610.166.462 Yeni Sermaye: 813.555.283

813.555.283 Sermaye Artırımı (Bedelli): 203.388.821

203.388.821 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: -

- Ek Pay Satışı: -

- Satış Fiyatı: 1,10 (1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

ŞEKER GYO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Şirket'imiz, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 610.166.462 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 813.555.283 TL'ye arttırılarak ihraç edeceği toplam 203.388.821 TL nominal değerli, 203.388.821 adet payın halka arz edilmesine karar vermiş olup, bu kapsamda 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapmıştır.

ŞEKER GYO HAKKINDA

Şeker GYO A.Ş., 2017 yılında Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adıyla, 500.000 TL sermayeyle kurulmuş ve 2020 yılı Ocak ayında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla "gayrimenkul yatırım ortaklığı" unvanını almıştır. Portföyünde, Türkiye'nin 20 farklı ilinde ve Kazakistan Almatı'da olmak üzere toplam 163 gayrimenkulün yer aldığı Şeker GYO A.Ş., bu yönüyle ülkemizde güçlü portföye sahip olan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Şirketimizin portföyündeki yurt içi ve yurt dışı taşınmazların değeri 1.132.458.000 TL'dir.

ŞEKER GYO BAŞVURU YERLERİ

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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