Şeker Gayrimenkul halka arz sonuçları! SEGYO halka arz ne zaman işlem görecek? SEGYO hisse fiyatı! - Haberler

SEGYO halka arz ne zaman işlem görecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şeker Gayrimenkul halka arz sonuçları ve Şeker Gayrimenkul ne zaman işlem görecek merak ediliyor. 1 - 2 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz talep toplama süreci sona eren Şeker Gayrimenkul'un Halka Arz Fiyatı/Aralığı 1,10 TL'dir. Şeker Gayrimenkul halka arz eşit dağıtımdır. Peki talep toplama sürecinin ardından Şeker Gayrimenkul halka arz sonuçları ne oldu, Şeker Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek merak ediliyor. İşte Şeker Gayrimenkul halka arz sonuçları! Şeker Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? yanıt haberimizde...

ŞEKER GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI

Yurt İçi Bireysel

Kişi: 151.458

Lot: 202.986.537

Oran: %99.8

Yüksek Başvurulu Bireysel

Kişi: 13

Lot: 76.382

Oran: %0.001

Yurt İçi Bireysel

Kişi: 246

Lot: 325.902

Oran: %0.2

TOPLAM

Kişi: 151.717

Lot: 203.388.821

Oran: %100

ŞEKER GAYRİMENKUL BORSA'DA İŞLEM GÖRME TARİHİ: 7 Haziran 2022

ŞEKER GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 610.166.462

610.166.462 Yeni Sermaye: 813.555.283

813.555.283 Sermaye Artırımı (Bedelli): 203.388.821

203.388.821 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: -

- Ek Pay Satışı: -

- Satış Fiyatı: 1,10 (1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

ŞEKER GYO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Şirket'imiz, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 610.166.462 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 813.555.283 TL'ye arttırılarak ihraç edeceği toplam 203.388.821 TL nominal değerli, 203.388.821 adet payın halka arz edilmesine karar vermiş olup, bu kapsamda 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapmıştır.

ŞEKER GYO HAKKINDA

Şeker GYO A.Ş., 2017 yılında Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adıyla, 500.000 TL sermayeyle kurulmuş ve 2020 yılı Ocak ayında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla "gayrimenkul yatırım ortaklığı" unvanını almıştır. Portföyünde, Türkiye'nin 20 farklı ilinde ve Kazakistan Almatı'da olmak üzere toplam 163 gayrimenkulün yer aldığı Şeker GYO A.Ş., bu yönüyle ülkemizde güçlü portföye sahip olan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Şirketimizin portföyündeki yurt içi ve yurt dışı taşınmazların değeri 1.132.458.000 TL'dir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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