Şeker fiyatı ne kadar oldu? SON DAKİKA şeker haberleri | Şeker kaç TL? 5 kg toz şeker ne kadar?

Şeker fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ en son şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yapmıştı. Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sıkıntısı yaşanıyor. Ayçiçek yağına yapılan zamların ardından vatandaşlar şekere de zam gelecek mi merak ediyor. Peki, Şekere zam geldi mi? Şekere zam gelecek mi? İşte detaylar...

ŞEKER FİYATI NE KADAR OLDU?

Şekere yüzde 31 zam geldi. Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

PERAKENDE TARAFINDA ARTIŞ YÜZDE 22

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

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